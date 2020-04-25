Псковский губернатор о подготовке к Дню Победы: Коронавирус многое поменял в нашей жизни, но не календарь

22:41, 24 апреля 2020, ПАИ

«Коронавирус многое поменял в нашей жизни, но не календарь. 9 Мая остаётся важной памятной датой, которая имеет особое значение для всех россиян. День Победы мы должны встретить так, чтобы все жители Псковской области почувствовали праздничную атмосферу, а ветераны – наше внимание и заботу», - написал в своём Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что максимум мероприятий будет переведено в онлайн-режим, на улицах – будет звучать тематическая музыка, а на телевидении - транслироваться соответствующие программы. «Приглашаю всех принять участие в акции «Бессмертный полк» онлайн», - добавил Михаил Ведерников.

«Параллельно продолжится благоустройство воинских захоронений и реализация всех мер социальной поддержки. На это сейчас есть и возможности, и время», - заключил губернатор.