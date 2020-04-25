0
01:04
Митрополит Тихон перенёс воспаление лёгких на ногах
00:49
Житель Псковской области позвонил губернатору, чтобы сдать квартиру
00:47
Михаил Ведерников: Нарушители самоизоляции обесценивают усилия по борьбе с коронавирусом
00:20
Несколько новых обсерваторов появятся в Псковской области
00:05
Михаил Ведерников продолжил традицию видеоответов на вопросы псковичей
23:23
ФОТОФАКТ: В Острове приступили к монтажу оборудования для городского фонтана
23:00
Спасённую на трассе в Псковской области сову вернут в дикую природу
Еще новости
Общество

Псковский губернатор о подготовке к Дню Победы: Коронавирус многое поменял в нашей жизни, но не календарь

Фото Дарьи Хватковой

«Коронавирус многое поменял в нашей жизни, но не календарь. 9 Мая остаётся важной памятной датой, которая имеет особое значение для всех россиян. День Победы мы должны встретить так, чтобы все жители Псковской области почувствовали праздничную атмосферу, а ветераны – наше внимание и заботу», - написал в своём Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что максимум мероприятий будет переведено в онлайн-режим, на улицах – будет звучать тематическая музыка, а на телевидении - транслироваться соответствующие программы. «Приглашаю всех принять участие в акции «Бессмертный полк» онлайн», - добавил Михаил Ведерников.

«Параллельно продолжится благоустройство воинских захоронений и реализация всех мер социальной поддержки. На это сейчас есть и возможности, и время», - заключил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
Псковский губернатор о подготовке к Дню Победы: Коронавирус многое поменял в нашей жизни, но не календарь Ансамбль «Сказ» просит псковичей поддержать их песню во всероссийском конкурсе «Спасибо за Победу» Вера Емельянова: Парад Победы обязательно будет Вера Емельянова рассказала о программе празднования Дня Победы в Пскове Праздничные наборы к столу получат все ветераны в Псковской области Праздничную программу к 9 Мая в Псковской области актуализируют с учётом пандемии От поваленных ветром деревьев очистили территорию мемориала в Красногородском районе В Пскове появится мурал в честь Знамени Победы Жители Псковской области стали самыми активными участниками международного поэтического марафона Военно-историческое общество выбрало проект идрицкого мемориала «Знамя Победы»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Митрополит Тихон перенёс воспаление лёгких на ногах
25 апреля 2020
Митрополит Тихон перенёс воспаление лёгких на ногах
Житель Псковской области позвонил губернатору, чтобы сдать квартиру
25 апреля 2020
Житель Псковской области позвонил губернатору, чтобы сдать квартиру
Михаил Ведерников: Нарушители самоизоляции обесценивают усилия по борьбе с коронавирусом
25 апреля 2020
Михаил Ведерников: Нарушители самоизоляции обесценивают усилия по борьбе с коронавирусом
Несколько новых обсерваторов появятся в Псковской области
25 апреля 2020
Несколько новых обсерваторов появятся в Псковской области
Михаил Ведерников продолжил традицию видеоответов на вопросы псковичей
25 апреля 2020
Михаил Ведерников продолжил традицию видеоответов на вопросы псковичей
ФОТОФАКТ: В Острове приступили к монтажу оборудования для городского фонтана
24 апреля 2020
ФОТОФАКТ: В Острове приступили к монтажу оборудования для городского фонтана
Спасённую на трассе в Псковской области сову вернут в дикую природу
24 апреля 2020
Спасённую на трассе в Псковской области сову вернут в дикую природу
Михаил Ведерников подготовил новое видео с ответами на вопросы жителей Псковской области
24 апреля 2020
Михаил Ведерников подготовил новое видео с ответами на вопросы жителей Псковской области

Идет загрузка...