Музей-заповедник «Михайловское» представил online-посетителям копию «Полевого Устава Красной Армии»

22:57, 25 апреля 2020, ПАИ

Акция «Библионочь 2020» стартовала сегодня, 25 апреля. Впервые она проводится в online-режиме. В рамках акции «Библионочь. Память нашей Победы» Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня представляет своим online-посетителям «Полевой Устав Красной Армии» (с подзаголовком: «Для служебного пользования») 1944 года издания. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы заповедника Лидия Токарева.

Это — электронная копия экземпляра, который хранится в фонде музейной библиотеки. В 1975 году, в честь 30-летия Великой Победы, «Полевой Устав Красной Армии» был передан в дар музею Фёдором Николаевичем Минеевым. Майор в отставке, бывший командир 2-й роты 156 инженерно-сапёрного батальона 12 инженерно-сапёрной бригады Резерва Верховного Главнокомандования, он участвовал в разминировании Пушкинского Заповедника.

Посетители сайта смогут полистать устав, ярко отражающий дух своего времени, прочесть дарственную надпись, на сайте музея.

Библиотеки Пскова и Псковская областная универсальная научная библиотека также участвуют во всероссийской онлайн-акции «Библионочь. Память нашей Победы».