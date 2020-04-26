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Общество

В России 6361 человек заразился коронавирусом за сутки

За последние сутки в России подтвердилися 6361 случай заражения коронавирусом. Новые пациенты появились в 83 регионах. Об этом сообщает оперштаб Москвы.

45,9% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Жертвами коронавируса в России за сутки стали 66 человек, полностью выздоровели 517 человек.

Всего в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса во всех регионах. За весь период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.

В Псковской области коронавирус подтвержден у 122 человек.

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