В России 6361 человек заразился коронавирусом за сутки
За последние сутки в России подтвердилися 6361 случай заражения коронавирусом. Новые пациенты появились в 83 регионах. Об этом сообщает оперштаб Москвы.
45,9% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Жертвами коронавируса в России за сутки стали 66 человек, полностью выздоровели 517 человек.
Всего в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса во всех регионах. За весь период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.
В Псковской области коронавирус подтвержден у 122 человек.