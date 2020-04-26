Количество зараженных коронавирусом в Псковской области выросло до 122

11:22, 26 апреля 2020, ПАИ

За последние сутки в Псковской области подтвердились еще 12 случаев заражения коронавирусом, всего в регионе инфицированы 122 человека. Обновленную статистику на 26 апреля привел Telegram-канал «COVID-19. Псковская области».

В Пскове зарегистрированы 42 случая заражения коронавирусом, в Великих Луках – 12, в Новосокольническом районе – 16, в Островском – 12, Гдовском и Псковском районах – 6, в Дедовичском – 5, в Пустошкинском – 4, в Красногородском и Печорском – 3, в Новоржевском, Пыталовском, Стругокрасненском и Опочецком – 2, в Бежаницком, Великолукском, Плюсском, Пушкиногорском, Себежском районах – по одному случаю.

В Псковской области выздоровели после коронавируса 13 человек, умерли – 8 человек. Всего проведено 7626 исследований.

Ситуацию с появлением очага коронавируса в Новосокольниках, где зараженными оказались уроженцы Киргизии, прокомментировала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Эксклюзивный видеорепортаж ПАИ из очага заражения коронавирусом в Острове, можно посмотреть здесь>>>.