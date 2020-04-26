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Общество

Библиотекари ПсковГУ создали фильм «У Победы женское лицо»

Сотрудники библиотеки Псковского государственного университета выпустили фильм «У Победы женское лицо» о женщинах-участницах Великой Отечественной войны. Как сообщается в группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте», создание фильма приурочено к ежегодной всероссийской акции «Библионочь-2020».

«Историческая память женских подвигов хранится на страницах библиотечных книг, журналов и газет, на лентах кинофильмов и в мелодиях песен. Эту благодарную память мы сохраним и в наших сердцах», - пишут сотрудники библиотеки.

В этом году «Библионочь» проходит в режиме онлайн. К акции присоединились и псковские библиотеки. На сайте «Библионочи» известные культурные деятели, звёзды кино, писатели, актёры и все желающие будут читать отрывки из военных писем и произведений. Онлайн-марафон будет идти до конца юбилейного года 75-летия Великой Победы. 

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