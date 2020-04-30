Авиарейсы из Пскова отменены до 16 мая

09:32, 29 апреля 2020, ПАИ

До 16 мая продлили отмену авиарейсов из Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу приостановку полетов из международного аэропорта Псков имени княгини Ольги продлили. Авиакомпания «Азимут» совершает рейсы из Пскова в Москву и Сочи. Дополнительно будет сообщена информация о возобновлении авиасообщения.

Для пассажиров, чьи рейсы после 10 марта были отменены или выполнены с изменением времени вылета, будет оформлен сертификат на стоимость приобретенных услуг. Кроме того, 25% от стоимости проездного документа будет компенсировано в виде бонусов. Граждане будут иметь возможность совершить перевозку по любому направлению маршрутной сети авиакомпании с необходимым набором дополнительных услуг и по тарифу, превышающему текущий тариф. Сделать это можно до 31 декабря 2021 года.