Олег Брячак: Если нам дали шанс сделать дорого и богато, почему этого не сделать?
На внеочередной сессии Псковской городской Думы при обсуждении бюджета вновь подняли вопрос о реставрации музыкальной школы имени Римского-Корсакова в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Участники сессии поинтересовались у главы администрации Пскова, в какую сумму все-таки обошлась мебель для музыкальной школы. «Был объявлен конкурс, компания-победитель поставила стулья по цене, прописанной в контракте», - заверил Александр Братчиков.
Елена Полонская, глава города, предложила провести депутатский час по этому вопросу. Олег Брячак, руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», отметил, что эта тема «мелковата» для парламентского часа.
Олег Брячак рассказал, что ранее тоже был возмущен затратами на мебель для реставрируемой музыкальной школы, но разобрался в этом вопросе. Депутат выяснил, что проект реконструкции псковские чиновники направляли в Москву, где он встретил поддержку. «Наши чиновники приняли решение выделенные деньги потратить на мебель, а не возвращать. Если нам дали шанс сделать дорого и богато, почему этого не сделать?» - сказал Олег Брячак.