Глава администрации Пскова о стоимости мебели и оборудования музыкальной школы: Это будет лучшая школа на Северо-Западе

21:33, 14 февраля 2020, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков прокомментировал критические замечания жителей города проекту оснащения музыкальной школы имени Римского-Корсакова. За счет федеральных средств для уникального здания 1908 года постройки планируют приобрести самую современную мебель и инструменты. Многочисленные авторы критических постов и публикаций настаивают, что выбраны слишком дорогие лоты, и на оснащении можно было бы сэкономить.

«Меня очень расстраивает отношение многих псковичей, которые в таком формате высказывается, - заявил в программе Псковского агентства информации «Лицом к городу» Александр Братчиков. - Это одно из немногих зданий, которое в таком состоянии сохранилось. Оно возводилось для банка. В нем потрясающая лепнина, паркет, который мы сейчас восстанавливаем. Я приглашаю всех побывать в этом здании после открытия. Мы можем поставить плохие, дешевые сиденья. Но нас же потом никто не поймет». Для примера он предложил представить как в зале Большого или Мариинского театра установят дешевые стулья «из досочек».

«Мы смогли этот проект отстоять в правительстве. Деньги нам выделили федеральные — колоссальные. Мы сейчас на эти деньги покупаем самое лучшее оборудование. Это будет самая лучшая музыкальная школа и в Пскове и на Северо-Западе. Это надо не осуждать, а гордиться тем, что у нас будет такая школа», - добавил глава администрации.

Завершить работы планируется в мае 2020 года. Александр Братчиков пригласил псковичей лично увидеть обновленные кабинеты и залы музыкальной школы этим летом.