Бюджет Пскова в 2020 году увеличился на 586 млн рублей

15:08, 29 апреля 2020, ПАИ

29 апреля Псковская городская Дума на очередной сессии утвердила внесение изменений в бюджет Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Начальник финансового управления администрации города Тамара Винт заявила, что бюджет областного центра увеличился на 586 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Большую часть средств в размере 316 млн рублей направят на реконструкцию стадиона «Машиностроитель», 133 млн рублей пойдут на реконструкцию улицы Леона Поземского, 6 миллионов на благоустройство парка между Мирожским монастырём и Красноармейской набережной. Также в этом году планируется проведение капитального ремонта детской музыкальной школы №1 и строительство детских дошкольных учреждений.

«Деньги направляются на социально значимые объекты. Это очень важно для города и его жителей. Средства также пойдут на строительство двух детских садов и пристройку к дошкольному учреждению по Рижскому проспекту. Кроме того - на привязку новой школы на улице Юбилейной, на формирование продуктовых наборов для детей в период распространения коронавирусной инфекции», - высказал свою точку зрения депутат Псковской городской Думы, председатель комитета по стратегическому планированию, бюджетной политике и реализации национальных проектов Григорий Стороненков.