Более 100 литров антисептиков используют на Октябрьской железной дороге ежедневно

17:30, 29 апреля 2020, ПАИ

Ежедневно для профилактики заболевания среди работников путевого комплекса Октябрьской железной дороги (ОЖД) используется более 18 тысяч медицинских масок и свыше 100 литров антисептических растворов, сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

Ежесуточно на территории Октябрьской железной дороги на работах по обеспечению безопасности движения поездов занято более 9 тысяч сотрудников рабочих специальностей путевого хозяйства.

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции работники, среди которых дежурные по переезду, операторы дефектоскопных тележек, сигналисты, монтёры пути, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты медицинского назначения.

Обязательные инструктажи по соблюдению правил безопасности при производстве работ перед выходом на смену проводятся с соблюдением социальной дистанции и при наличии медицинских масок. Помещения подразделений путевого хозяйства, в которых находятся работники, обрабатываются дезинфицирующими растворами не менее одного раза в сутки.