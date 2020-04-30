Определён самый благоприятный регион в России по ситуации с коронавирусом

08:24, 30 апреля 2020, ПАИ

В России определили регион с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом. Заражение там произошло раньше, чем в других регионах, пишет РИА Новости.

Калининградская область считается самым благоприятным регионом, сообщил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Это связано с тем, что заражения в регионе произошло раньше.

«С 12 мая там открываются торговые центры», - добавил Дмитрий Абзалов, отметив, что торговые центры при снятии карантинных мер открывают в последнюю очередь из-за высокой посещаемости.

По сравнению с Калининградской областью сложная ситуация сейчас в Москве, которая по-прежнему занимает первое место по количеству заражённых. От коронавируса за сутки там умерли 65 пациентов. Всего в стране, по состоянию на 29 апреля, зафиксировано 99 399 случаев коронавируса. В связи со сложной ситуацией Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно.