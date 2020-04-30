5841 человек заразился коронавирусом в России за сутки

10:50, 29 апреля 2020, ПАИ

За сутки в России коронавирусом заразился 5841 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в России коронавирус подтвердили у 5841 человека в 82 регионах. Из этого числа у 44,9% не было клинических проявлений болезни. Умерли 108 человек, выздоровели 1830.

Всего на сегодняшний день коронавирусом заразились 99 399 человек в России. За весь период умерли 972 человека, выздоровели 10 286.

В Псковской области количество зараженных увеличилось до 149 человек, умерли 11.