0
16:22
С мая по октябрь поезд Псков – Дно будет ходить пять раз в неделю вместо трёх
16:12
Началась трансляция видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
16:05
Сможет ли петербуржец снять квартиру в Пскове на майские праздники
15:46
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
15:29
По новой методике подсчёта в Псковской области значится восемь смертей от коронавируса
15:15
2,5 километра лент использовано для ограждения парков и скверов в Пскове
14:35
В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек
Еще новости
Общество

Молодёжный центр в Пскове организует ежегодную конференцию «Мой край в годы Великой Отечественной войны»

Молодёжный центр в Пскове организует ежегодную конференцию «Мой край в годы Великой Отечественной войны», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

К участию в конференции «Мой край в годы ВОВ» приглашаются школьники 5-11 классов общеобразовательных школ, обучающиеся средних специальных и высших учебных заведений Псковской области, работающая молодёжь в возрасте до 30 лет.

На конференцию принимаются работы по трём направлениям:

- Генеалогическая (истории собственной семьи автора в годы войны: фронтовой путь членов семьи, судьба семьи во время войны);

- биографическая (биография ветеранов войны, не являющихся родственниками автора: интервью с ветеранами, биографии героев войны, тружеников тыла);

- краеведческая (события Великой Отечественной войны на территории Псковской области: город в годы войны и оккупации, партизанская борьба в родном крае против захватчиков, подпольная организация, освобождение города, посёлка от захватчиков, сражения, происходившие на территории моей малой родины в годы войны).

Конференция в этом году проводится в режиме онлайн в связи с эпидемиологической обстановкой. Награждение участников состоится на базе Псковского городского молодёжного центра. О точной дате участников оповестят дополнительно.

Для участия необходимо прислать заявку в срок до 10 мая, а саму работу – до 15 мая. По итогам конференции будет издан сборник. Участникам необходимо ознакомиться с положением конференции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
В Пскове почтили память Михаила Минина, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом Молодёжный центр в Пскове организует ежегодную конференцию «Мой край в годы Великой Отечественной войны» Молодёжный парламент подготовил для псковичей тест по военной истории В мае власти Псковской области могут разрешить прихожанам принимать участие в службах 9 Мая в Пскове планируют запустить праздничный салют 29 апреля 1945 года: бои в центре Берлина, завещание и свадьба Гитлера, восстание в Дахау Михаил Ведерников призвал оставаться дома в День Победы Праздничный колокольный звон в честь 75-летия Победы состоится в Пскове 9 Мая В Псковской области все онлайн-мероприятия ко Дню Победы оформят в едином стиле Началось заседание регионального оргкомитета «Победа» (ЗАПИСЬ ТРАНСЛЯЦИИ)
Посмотреть все материалы сюжета >>>

С мая по октябрь поезд Псков – Дно будет ходить пять раз в неделю вместо трёх
30 апреля 2020
С мая по октябрь поезд Псков – Дно будет ходить пять раз в неделю вместо трёх
Началась трансляция видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
30 апреля 2020
Началась трансляция видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
Сможет ли петербуржец снять квартиру в Пскове на майские праздники
30 апреля 2020
Сможет ли петербуржец снять квартиру в Пскове на майские праздники
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
30 апреля 2020
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
По новой методике подсчёта в Псковской области значится восемь смертей от коронавируса
30 апреля 2020
По новой методике подсчёта в Псковской области значится восемь смертей от коронавируса
2,5 километра лент использовано для ограждения парков и скверов в Пскове
30 апреля 2020
2,5 километра лент использовано для ограждения парков и скверов в Пскове
В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек
30 апреля 2020
В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек
В день рождения Чайковского в Пскове пройдёт онлайн-трансляция концерта Мариинского театра
30 апреля 2020
В день рождения Чайковского в Пскове пройдёт онлайн-трансляция концерта Мариинского театра

Идет загрузка...