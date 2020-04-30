Молодёжный центр в Пскове организует ежегодную конференцию «Мой край в годы Великой Отечественной войны»

10:17, 30 апреля 2020, ПАИ

Молодёжный центр в Пскове организует ежегодную конференцию «Мой край в годы Великой Отечественной войны», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

К участию в конференции «Мой край в годы ВОВ» приглашаются школьники 5-11 классов общеобразовательных школ, обучающиеся средних специальных и высших учебных заведений Псковской области, работающая молодёжь в возрасте до 30 лет.

На конференцию принимаются работы по трём направлениям:

- Генеалогическая (истории собственной семьи автора в годы войны: фронтовой путь членов семьи, судьба семьи во время войны);

- биографическая (биография ветеранов войны, не являющихся родственниками автора: интервью с ветеранами, биографии героев войны, тружеников тыла);

- краеведческая (события Великой Отечественной войны на территории Псковской области: город в годы войны и оккупации, партизанская борьба в родном крае против захватчиков, подпольная организация, освобождение города, посёлка от захватчиков, сражения, происходившие на территории моей малой родины в годы войны).

Конференция в этом году проводится в режиме онлайн в связи с эпидемиологической обстановкой. Награждение участников состоится на базе Псковского городского молодёжного центра. О точной дате участников оповестят дополнительно.

Для участия необходимо прислать заявку в срок до 10 мая, а саму работу – до 15 мая. По итогам конференции будет издан сборник. Участникам необходимо ознакомиться с положением конференции.