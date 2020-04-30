Меры по гигиене, самодистанцированию и ношению масок останутся в жизни псковичей надолго

11:38, 30 апреля 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская уверена, что многие привычки, которые вошли в жизнь псковичей из-за пандемии, останутся надолго. Она рассказала об это в прямом эфире ПАИ-live 30 апреля.

«Думаю, у нас теперь будет жизнь до и после коронавируса. В любом случае меры предосторожности, меры по гигиене, по самодистанцированию, по ношению масок - они останутся надолго. Возможно, скоро это войдет в привычку. Со временем начнутся послабления, мы вернёмся в привычное русло, но чтобы не было нового всплеска, надо будет соблюдать определённые рекомендации», - сказала Елена Полонская.

Она предположила, что даже когда ограничительные меры закончатся, люди все равно будут меньше посещать массовые мероприятия, ночные клубы и будут больше ценить вечерние посиделки дома.

«Я вижу всплеск заинтересованности людей к дачам. Даже заброшенные дачи обрели своих хозяев», - заметила глава города.

Гость эфира также пояснила, что много усилий потребуется приложить, чтобы вернуть бизнес в прежнее русло. Но и здесь возможны новые направления – например, будет развиваться дистанционная форма работы и онлайн-продажи.

Ранее Елена Полонская рассказала о поддержке бизнеса и школьников в период пандемии.