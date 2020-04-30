Елена Полонская рассказала о поддержке бизнеса и школьников в период пандемии

11:28, 30 апреля 2020, ПАИ

О поддержке бизнеса и школьников в период пандемии рассказала Елена Полонская. Глава города напомнила о мерах поддержки 30 апреля в эфире проекта ПАИ-live.

«Необратимо пострадал турбизнес, ресторанный, рекламный бизнес и торговля», - отметила Елена Полонская, добавив, что все они терпят потери.

В рамках своих возможностей Псковская городская Дума приняла меры по поддержке малого и среднего бизнеса во время сессии.

«В этих сферах бизнеса будут льготные налоги», - напомнила Елена Полонская.

Кроме того, для рекламного бизнеса сократят плату за аренду рекламных площадей.

«На 90% уменьшили арендную плату для тех предпринимателей, площадки которых находятся в муниципальной собственности», - отметила глава города.

Также в мае все ученики начальных классов получат продуктовые наборы. Учащиеся из малообеспеченных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья с 5 по 11 класс также получат продуктовые наборы.