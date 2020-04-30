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Политика

Псковские депутаты расширили меры поддержки предприятий инвалидов

Срок предоставления субсидий из регионального бюджета на возмещение затрат по оплате труда инвалидов в Псковской области увеличили до 12 месяцев. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, на сессии 30 апреля депутаты областного Собрания внесли поправку в закон «О возмещении затрат по оплате труда инвалидов в Псковской области».

Согласно действующим нормам, организациям, где более половины работников – люди с ограниченными возможностями здоровья, возмещаются затраты на заработную плату в размере 50 процентов от фактически произведенных расходов по оплате труда каждого инвалида. Такие субсидии предоставляются 9 месяцев в году.

В связи с распространением коронавируса и тяжелыми экономическими условиями в регионе депутаты продлили срок предоставления субсидии до 12 месяцев.

На расширении действующей меры поддержки настаивала депутат областного Собрания Марина Борисенкова.  Её предложение, озвученное на заседании рабочей группы, было поддержано коллегами-парламентариями и исполнительной властью.

Средства из областного бюджета на возмещение затрат по зарплате инвалидов предприятия получают с 2014 года, когда закон был принят по инициативе депутатов областного Собрания в ответ на обращение председателя псковского отделения Всероссийского общества слепых.

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