Маргарита Симоньян заявила, что Россия идёт к миру, а другие – к эскалации

15:01, 24 сентября 2026, ПАИ

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на встрече с медиасообществом региона в медиацентре Псковского агентства информации заявила, что Россия движется к миру, тогда как другие, по ее мнению, идут к эскалации.

«Мы идём к миру, другие идут к эскалации», – сказала Маргарита Симоньян, отвечая на вопрос о том, в какую сторону развивается геополитическая ситуация.

Она заявила, что Россия не собирается нападать на Европу: «У нас есть свой президент. Мы знаем его давно. И нападать на Европу он не собирается, зачем она нам. У нас есть своя земля. Лишней нам не надо, но и своей мы не отдадим. Мы хотим мира».

Что касается конфликта на Украине, то Маргарита Симоньян констатировала: «Украина начала войну в 2014 году с русским населением Донбасса. Спустя восемь лет наш русский медведь встал на защиту».

По ее словам, за Украиной «стоит прежде всего Великобритания», которая всячески продвигает идею военных действий. Между тем у России другая позиция: «Мы не хотим войны. Я работаю в этих кругах с 19 лет, до 2014 года мы даже не помышляли об этом», – заверила Маргарита Симоньян.