Маргарита Симоньян – об информировании за рубежом: Мы используем все возможности

15:10, 24 сентября 2026, ПАИ

О способах, которые российские журналисты используют для распространения информации за рубежом, рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян на встрече с медиасообществом региона в медиацентре Псковского агентства информации. «Все возможности, которые есть, мы используем», – заверила она.

Маргарита Симоньян привела в пример ситуацию в Италии: «Возможно, вы знаете о скандале в Италии. Мы показываем там подпольные фильмы про СВО. Их смотрят сами итальянцы».

При этом она считает, что Россия упустила возможности для создания собственных средств передачи информации. «Дело в том, что мы, как государство, профукали способы донесения информации», – продолжила Маргарита Симоньян.

Главред медиагруппы «Россия сегодня» подчеркнула, что создание контента и его распространение – разные виды работы. «Мы занимаемся созданием контента, мы работаем в редакциях. Это другая профессия. Это как водить автомобиль и делать его», – сравнила Маргарита Симоньян.

По её словам, существуют разные способы донесения информации, однако, если эти инструменты находятся в руках других, распространение собственного контента становится проблемой: «Есть разные способы донесения информации, но если они в руках других, то твой контент будут блокировать».

«У России есть ядерная бомба, и мы хороши в балете, но у нас нет своих хороших средств передачи информации», – заметила Маргарита Симоньян.

Говоря о российском мессенджере MAX, Маргарита Симоньян сказала: «MAX – это хорошо, но он опоздал лет на 20». Однако Маргарита Симоньян подчеркнула, что не считает это виной разработчиков: «Это не вина разработчиков. Когда это надо было делать, они ещё в детский сад ходили».