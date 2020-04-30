Началась трансляция заседания оперштаба Псковской области по борьбе с коронавирусом
Псковское агентство информации в прямом эфире транслирует заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое проходит 30 апреля в администрации Псковской области под председательством губернатора Михаила Ведерникова.
Члены регионального оперативного штаба сообщат актуальные сведения по ситуации с коронавирусом в Псковской области, расскажут об исполнении необходимых мер по борьбе с коронавирусом, а также анонсируют ближайшие изменения.