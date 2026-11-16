Делегация Псковской области поучаствовала во флагманской встрече сообщества «Росмолодёжь. Предпринимай»

19:57, 16 ноября 2026, ПАИ

Флагманская встреча сообщества «Росмолодёжь. Предпринимай» прошла в мастерской управления «Сенеж» и объединила 100 молодых предпринимателей и региональных лидеров более чем из 50 субъектов России. В мероприятии приняла участие и делегация Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».



Фото: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»



Фото: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»



Фото: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»





Псковскую область на встрече представили первый замминистра молодёжной политики Псковской области Екатерина Тимофеева, предприниматель и лидер движения «Росмолодёжь. Предпринимай» в регионе Анастасия Чугунова, предприниматель Владимир Харитонов, ведущие специалисты центра поддержки предпринимательства АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Екатерина Фёдорова и Ольга Егорова.

В рамках программы прошёл ряд мероприятий, в том числе состоялся экспертный онлайн-модуль для региональных команд и всероссийский слёт в Москве с презентацией результатов и взаимодействием с федеральными партнёрами. Также планировался ряд совместных окружных мероприятий и обсуждалось использование ресурсов для увеличения занятости молодёжи в экономике регионов.



Фото: министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: министерство молодёжной политики Псковской области







Продолжением работы стало участие делегации во всероссийском форуме «Созидатели» направлений «Росмолодёжь. Предпринимай» и «Росмолодёжь. Профи» в национальном центре «Россия». Он объединил молодых предпринимателей, специалистов, студентов, представителей органов власти и компаний из разных регионов страны. Участники представили свои проекты, обменялись опытом, обсудили с экспертами индустрии профессиональные возможности и перспективы развития собственного дела.

«Слёт в Москве дал нам уникальную возможность сверить наши региональные планы с федеральной повесткой. Мы провели совместную работу с коллегами из других субъектов, обсудили конкретные шаги в дальнейшем развитии молодёжного предпринимательства. Работа на слёте стала отличной возможностью перенять лучшие практики у коллег и найти новых партнёров», – поделилась первый заместитель министра молодёжной политики Псковской области Екатерина Тимофеева.

В рамках мероприятия участники работали с экспертами над развитием личного бренда и делились опытом ведения собственного дела. Отдельный блок программы был посвящён диалогу с лидерами молодёжных советов, в ходе которого обсуждались текущие задачи команд и перспективы совместных инициатив. Анастасия Чугунова также выступила с годовым отчётом сообщества.

«Сенеж» собрал предпринимателей со всей страны, и это бесценный опыт. Общение с коллегами из других регионов, разбор реальных кейсов и работа над личным брендом дают мощный импульс к развитию. Такие встречи показывают, что за молодым бизнесом в России большое будущее и мы можем учиться друг у друга, чтобы делать свои проекты ещё сильнее», – отметила Анастасия Чугунова.

Завершился форум церемонией награждения победителей премии «Молодой предприниматель России – 2026».