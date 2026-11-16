В Псковской области работает горячая линия по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг

20:59, 16 ноября 2026, ПАИ

Роспотребнадзор проводит Всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг — она будет работать с 16 по 27 ноября. В Псковской области консультации предоставят эксперты регионального управления ведомства, сообщили ПАИ организаторы.

Специалисты разъяснят правила оказания услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа, а также проконсультируют по смежным вопросам — в том числе по экспедиционным услугам, погрузке и выгрузке багажа.

Для обращений доступны телефоны: (8112) 29‑06‑58, (8112) 29‑06‑59, (8112) 29‑06‑60, (81153) 7‑70‑96, (81151) 2‑60‑50. На федеральном уровне круглосуточно работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43, звонок бесплатный.