500 протоколов за нарушение подростками режима самоизоляции составили в Псковской области

14:47, 30 апреля 2020, ПАИ

В марте около 500 родителей привлекли к административной ответственности за то, что их дети находились на улице без сопровождения. Об этом сообщил руководитель регионального УМВД Алексей Овсянников на заседании оперштаба 30 апреля.

«Мы видим эту проблему и активно занимаемся этим», - отметил начальник управления.

Участники штаба подняли еще одну проблему – палы травы. На заседании предложили раздавать листовки в населенных пунктах Псковской области. Особенно актуально это с приездом дачников на майские выходные. «Если необходимость есть, в течение дня разработаем дизайн листовки и быстро напечатаем», - сказал губернатор Михаил Ведерников.