Для остановки нарушителя псковским полицейским пришлось применить оружие

15:35, 02 мая 2020, ПАИ

Для остановки нарушителя псковским полицейским пришлось применить оружие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

1 мая на автодороге Псков - Писковичи, Псковского района сотрудники ГИБДД попытались остановить машину Nissan Qashqai, за рулем которой был 54-летний мужчина, хаотично двигавшийся по дороге.

На неоднократные требования полицейских об остановке транспортного средства, водитель автомобиля не реагировал и продолжал движение. Автоинспекторы приступили к его преследованию.

Нарушитель, уезжая от полицейских на большой скорости, создавал угрозу жизни граждан и других участников дорожного движения. Предупреждения через громкоговорящее устройства о том, что необходимо остановиться, водитель игнорировал и только ускорял движение.

Стражи порядка сделали предупредительный выстрела в воздух, однако нарушителя это не остановило, и он продолжил движение. После чего инспектор ДПС произвел три прицельных выстрела по колесам. В результате применения оружия автомобиль Nissan Qashqai был остановлен.

В ходе общения от мужчины исходил сильный запах алкоголя изо рта. От медицинского освидетельствования на месте мужчина отказался.

В отношении псковича было составлено два протокола об административных правонарушениях по ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства» и по ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Санкции данных статей предусматривают: ст. 12.25 КоАП РФ - наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей, а ст. 12.26 КоАП РФ - штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.