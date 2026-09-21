Уголовное дело возбудили на гдовича за оскорбления прокурора в суде

17:40, 21 сентября 2026, ПАИ

Уголовное дело об оскорблении участника судебного разбирательства завели на гдовича, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Согласно материалам дела, неоднократно судимый житель Гдовского района, являясь потерпевшим, во время судебного разбирательства оскорбил государственного обвинителя, унизив его профессиональную честь и достоинство.

Теперь мужчина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства).

Судебное заседание по делу назначено на 10:00 29 сентября.