Умер бывший судья Псковского областного суда Евгений Архипов
Судья Псковского областного суда в почетной отставке Евгений Архипов скончался. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Евгений Архипов родился в 1975 году в Саратове. В 1996 году окончил Саратовскую государственную академию права. С мая 2003 года работал судьей Псковского районного суда. Указом президента от 31 декабря 2011 года назначен судьей Псковского областного суда. В ноябре 2017 года коллектив Псковского областного суда проводил его в почётную отставку.
Судейское сообщество Псковской области выразило соболезнования родным и близким Евгения Архипова.
Прощание состоится 22 сентября в 11:00 в церкви Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома.
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