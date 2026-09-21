Умер бывший судья Псковского областного суда Евгений Архипов

15:03, 21 сентября 2026, ПАИ

Судья Псковского областного суда в почетной отставке Евгений Архипов скончался. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Евгений Архипов родился в 1975 году в Саратове. В 1996 году окончил Саратовскую государственную академию права. С мая 2003 года работал судьей Псковского районного суда. Указом президента от 31 декабря 2011 года назначен судьей Псковского областного суда. В ноябре 2017 года коллектив Псковского областного суда проводил его в почётную отставку.

Судейское сообщество Псковской области выразило соболезнования родным и близким Евгения Архипова.

Прощание состоится 22 сентября в 11:00 в церкви Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома.