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Общество

9 Мая Владимир Путин после возложения цветов к Вечному огню обратится к россиянам

Президент России Владимир Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и выступит с обращением к нации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам», - сказал Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ объявил о переносе парада Победы на более поздний срок. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона в связи с пандемией коронавируса соблюдать режим самоизоляции даже в День Победы в Великой Отечественной войне.

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