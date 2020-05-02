Михаил Ведерников призвал псковичей оставаться дома в День Победы

18:41, 02 мая 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона в связи с пандемией коронавируса соблюдать режим самоизоляции даже в День Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Губернатор подчеркнул, что празднование 75-летия Великой Победы не будет похоже на привычный для псковичей с детства праздник. «Нам всем предстоит новый опыт – и организаторам, и участникам», - отметил он.

Михаил Ведерников напомнил, что на прошедшем оргкомитете «Победы» участники обсудили планы на 9 мая, процесс подготовки и реализацию мер социальной поддержки ветеранов.

«Несмотря на действующие ограничения, на областном и федеральном уровне запланировано большое количество мероприятий», - отметил глава региона. С общероссийскими акциями можно ознакомиться здесь>>>. Информация о региональных праздничных акциях появится в СМИ в самое ближайшее время, уточнил губернатор.

«Изучайте, знакомьтесь и принимайте в них активное участие!» - призвал псковичей Михаил Ведерников.

Губернатор призвал псковичей на майские праздники по максимум оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих. «Давайте проявим терпение, выдержку, силу духа и будем достойны памяти героев Великой Отечественной войны. А летом всё наверстаем!» - заключил Михаил Ведерников.