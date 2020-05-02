В Псковской области четырёх пациентов с коронавирусом отключили от аппаратов ИВЛ

23:27, 02 мая 2020, ПАИ

В Псковской области четырёх пациентов с коронавирусом, находившихся в тяжёлом состоянии, успешно отключили от аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Среди них есть 78-летний мужчина, – отметил Михаил Ведерников. – Искренне желаю всем скорейшего и полного выздоровления».

По последним данным, в Псковской области зарегистрирован 201 случай заражения коронавирусом. Выздоровело 19 псковичей, скончалось – восемь.