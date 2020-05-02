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Общество

Число подтверждённых случаев коронавируса в Псковской области достигло 201

Число подтверждённых случаев коронавируса в Псковской области достигло 201. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram.

На данный момент проведено 10 тысяч 294 исследования. Выздоровело 19 псковичей, скончалось восемь человек.

Статистика по районам: Псков – 63 случая, Бежаницкий район – 1, Великие Луки – 19, Великолукский район – 1, Гдовский район – 11, Дедовичский район – 7, Красногородский район – 3, Куньинский район – 1, Невельский район – 16, Новоржевский район – 3, Новосокольнический район – 23, Опочецкий район – 2, Островский район – 23, Печорский район – 3, Плюсский район – 1, Псковский район – 11, Пустошкинский район – 5, Пушкиногорский район – 1, Пыталовский район – 2, Себежский район – 1, Стругокрасненский район – 4.

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