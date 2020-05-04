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Общество

О снятии карантинных мер можно будет говорить ближе к 12 мая – Анна Попова

Фото Дарьи Хватковой

Ближе к 12 мая можно будет говорить о снятии карантинных мер в стране. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

«Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты», - отметила Анна Попова.

По ее словам, ограничения могут быть сняты после оценки эпидемической ситуации.

«Какая она будет к 12 мая, во многом зависит и от нас», - добавила глава Роспотребнадзора.

Режим самоизоляции может быть продлен и усилен в случае, если люди начнут нарушать его уже сегодня. Ряд ограничений могут снять, только если граждане начнут соблюдать режим самоизоляции и все необходимые требования.

Количество зараженных коронавирусом в России превысило 145 тысяч человек. В Псковской области заразились коронавирусом 214 человек.

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