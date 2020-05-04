В России зафиксирован 10 581 новый случай коронавируса

11:02, 04 мая 2020, ПАИ

10 581 новый случай коронавируса зафиксировали в России за сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в стране подтвержден 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из этого числа 50,6% пациентов не имели клинических проявлений болезни. За сутки умерли 76 пациентов, полностью выздоровели 1456 человек.

Всего в России за все время распространения коронавируса заразились 145 268 человек. За весь период умерли 1356 человек, выздоровели 18 095. В Псковской области количество зараженных коронавирусом возросло до 214 человек.