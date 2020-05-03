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Общество

В Псковской области заражено коронавирусом 214 человек

Количество подтверждённых случаев коронавируса в Псковской области выросло до 214. Актуальную статистику на 3 мая губернатор региона опубликовал в своём Instagram.

Михаил Ведерников поблагодарил жителей, которые прислушались к увещеваниям властей остаться дома, чтобы не допустить вспышки коронавируса, однако среди псковичей было и немало нарушителей.

Актуальная статистика на 3 мая. Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

«Сотни человек получили штраф за нарушение режима самоизоляции. Предупреждений больше не будет! Сразу максимальные штрафы», – пригрозил глава региона.

Актуальная статистика на 3 мая. Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

Статистика по районам: Псков – 69 случаев, Бежаницкий район – 1, Великие Луки – 21, Великолукский район – 1, Гдовский район – 12, Дедовичский район – 7, Дновский район – 1, Красногородский район – 3, Куньинский район – 1, Невельский район – 16, Новоржевский район – 3, Новосокольнический район – 23, Опочецкий район – 2, Островский район – 23, Печорский район – 4, Плюсский район – 1, Псковский район – 11, Пустошкинский район – 5, Пушкиногорский район – 1, Пыталовский район – 2, Себежский район – 1, Стругокрасненский район – 5, Усвятский район – 1.

Впервые случаи заражения коронавирусом выявлены в Дновском и Усвятском районах.

Между тем значительно возросло число выздоровевших после коронавируса в Псковской области – 26 человек. Жертвами коронавируса стали восемь человек.

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