Вернувшиеся из Петербурга великолучане заразили коронавирусом гостей на вечеринке

21:28, 04 мая 2020, ПАИ

Коронавирусом заразили гостей вернувшиеся из Санкт-Петербурга великолучане, которые устроили вечеринку. Вирус из Санкт-Петербурга привезли жители города, которые после поездки нарушили режим самоизоляции, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

В городской администрации отметили, что жители города отправились в Санкт-Петербург, после чего вернулись в Великие Луки. Проигнорировав требования противоэпидемических мер, они позвали к себе гостей. Итогом вечеринки стало диагностирование у её участников COVID-19. При этом точное количество заражённых остаётся неизвестным, поскольку великолучане посещали магазины и передвигались по городу.

На данный момент коронавирус диагностирован у 21 жителя Великих Лук. Городская администрация призывает местных жителей быть осторожными и относиться ответственно к ограничительным мерам. Общее количество заражённых в Псковской области достигло 214 человек.