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Общество

В Псково-Печерском монастыре началось всенощное бдение (ПРЯМОЙ ЭФИР)

5 мая в 18:00 в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре началось всенощное бдение в праздник великомученика Георгия Победоносца.

С расписанием трансляций богослужений в обители на неделю можно ознакомиться здесь>>>

С 31 марта и до особого распоряжения Псковская митрополия Русской православной церкви в связи с пандемией коронавируса организовала трансляцию богослужений в интернете. Запрет на посещение храмов прихожанами в Псковской области продлили до 15 мая.

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