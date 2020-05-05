Максим Нечаев: Падение цены на американскую нефть почти не отразилось на России

17:20, 05 мая 2020, ПАИ

«Российская нефть не привязана к котировкам WTI, поэтому на России эта ситуация почти не отразилась», – прокомментировал директор по консалтингу IHS Markit Russia Максим Нечаев в прямом эфире ПАИ-live ситуацию с апрельским падением цены на нефть.

«В апреле в один день котировки нефти ушли ниже нуля, – пояснил он. – Физически нефть не продавалась за отрицательные оценки»

«В тот день что случилось: это был предпоследний день, на следующий день бумага должна была перестать торговаться, покупатели и продавцы должны были рассчитаться, – продолжил Максим Нечаев. – Но из-за определённой паники на рынке было очень большое желание избавиться от бумаг, и у продавцов было понимание, что нефтехранилище скоро будет заполнено, – они хотели избавиться поскорее от нефти. В тот день продавцы бумаг начали их продавать».

Эксперт подчеркнул, что фондовый рынок «торгуется машинами, а не решениями людей». «Сделки осуществляются машинами. Вот в тот день объёмы торгов были очень маленькими, и когда цена ушла ниже определённых значений, которые были выставлены на программах, машины стали сами продавать нефть. И это машины увели цену так быстро и так низко. На следующий день котировки вернулись. Но в тот день многие погорели на большие деньги».

По его словам, такая ситуация для российского потребителя ничего не значит. «В мире такого рода с маркерами ситуация впервые, но не первый раз нефть ушла в минус - ранее канадская нефть уходила в минус, в некоторых штатах Америки, когда хранилища были заполнены, продавцы были готовы доплачивать покупателям. Для нас, для России, это не отразилось никак», – добавил Максим Нечаев.