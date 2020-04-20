Цена нефти WTI ушла в минус, подешевев на 300 процентов

23:27, 20 апреля 2020, ПАИ

Стоимость нефти этой марки впервые в истории достигла сначала нулевой отметки, а затем ушла в минус.

Как сообщает ТАСС, стоимость нефти WTI на товарной бирже в Нью-Йорке замерла на отметке минус 37,63 доллара за баррель, подешевев на 300 процентов. Такой сенсационный спад вызван тем, что вторник будет последним днем для продажи этой нефти. При этом хранить это сырье негде — спрос резко упал, а хранилища почти заполнены. Другими словами, продавцы доплачивают, лишь бы покупатели забрали нефть.

Спрос на нефть резко упал из-за пандемии коронавируса, в результате которого многие страны закрыли границы, а предприятия остановили работу.

Также негативно на котировки повлияла неспособность ОПЕК+ договориться о новой сделке в марте. В итоге соглашение было подписано только в середине апреля, но это не помогло стабилизировать цены на рынке.

Пока сложно сказать, насколько сильно это отразится на бюджете России. Дефицит федерального бюджета России прогнозировался на уровне 5,6 триллиона рублей вместо планировавшегося ранее профицита в 900 миллиардов – но это до сегодняшнего дня.