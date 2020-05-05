Максим Нечаев рассказал о причинах «глубокого пике» цены на нефть

17:55, 05 мая 2020, ПАИ

Директор по консалтингу IHS Markit Russia Максим Нечаев в прямом эфире ПАИ-live рассказал о причинах «глубокого пике» цены на нефть.

Гость эфира отметил, что в «идеальном шторме» несколько компонентов: коронавирус, практически заполненные нефтехранилища, а также отсутствие среди нефтянников в марте договорённости о сокращении добычи нефти.

Максим Нечаев сказал, что ситуация с коронавирусом в мире идёт к улучшению. «Страны планируют, что будут выходить из карантина и возвращаться к нормальной жизни, потреблять нефтепродукты, постепенно восстановится авиация, вырастет спрос на бензин и нефть. Пока этого не произошло, сокращение добычи было необходимо, но об этом в марте не договорились, договорились только сейчас. Поэтому цена на нефть ушла в глубокое пике», – добавил эксперт.

Директор по консалтингу IHS Markit Russia пояснил, что падение цены на нефть почти не отразилось на России.