Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции»

20:30, 05 мая 2020, ПАИ

В указ губернатора Псковской области «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» внесены очередные изменения.

На основании подпункта «ж» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указа Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р «О введении режима повышенной готовности Псковской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области» Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в дополнительный перечень организаций (работодателей и их работников), осуществляющих деятельность на территории Псковской области, на которые не распространяется действие пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239, пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294, утверждённый постановлением Администрации области от 03 апреля 2020 г. № 95, изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 06 мая 2020 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области Салагаеву Н.А.

Губернатор области М. Ведерников