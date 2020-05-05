Работа стоматологических клиник в Псковской области разрешена с 6 мая

20:39, 05 мая 2020, ПАИ

Работа стоматологических клиник в Псковской области разрешена с 6 мая при условии оказания услуг по предварительной записи и с соблюдением пациентами социального дистанцирования. Соответствующие изменения в указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» внёс губернатор Михаил Ведерников.

В документе подчёркивается, что одновременно во всех помещениях может находиться не более четырёх человек. Посетители стоматологических клиник должны находиться в перчатках и в масках (кроме времени непосредственного оказания стоматологических услуг).

Кроме этого, к работе смогут вернуться компании, помогающие в трудоустройстве и подборе персонала, осуществляющие деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований, а также занимающиеся благоустройством ландшафта или организацией похорон.