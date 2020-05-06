Почти до 1,4 трлн рублей выросли долги россиян за ЖКХ

09:26, 06 мая 2020, ПАИ

По итогам 2019 года в России задолженность за услуги ЖКХ составила 1,39 трлн рублей. Из этой суммы долги населения составляют 615 млрд рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минстрой.

В ведомстве подчеркнули, что в течение последних трёх лет задолженность за ЖКХ растёт. Так, в 2017 году долги составляли 1,33 трлн рублей, в 2018-м – 1,37 трлн. Планируется, что пандемия коронавируса увеличит эту сумму до 1,6 трлн рублей,

В России коронавирусом заболело 155 тысяч 370 человек, умерло – 1 тысяча 451. В Псковской области зарегистрировано 252 случая заражения коронавирусом, восемь пациентов скончались.