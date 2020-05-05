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Общество

Количество заражённых коронавирусом в Псковской области выросло до 252 человек

Количество зараженных коронавирусом людей на 14:00 5 мая – 252 человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Это не самый плохой показатель, ниже негативного сценария. Взрывного роста не произошло. Учитывая инкубационный период, реальную картинку увидим через неделю, не раньше», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что также в регионе получили уникальный опыт предупреждения возникновения очагов заболевания. Заметно выросло число выздоровевших - 32 человека . Появилось четыре пациента, которых сняли с аппарата ИВЛ. Число летальных случаев не изменилось.

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