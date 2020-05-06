Фонарики Победы зажгут псковичи 9 мая в своих окнах

12:16, 06 мая 2020, ПАИ

9 мая в 21:50 состоится Всероссийская акция «Фонарики Победы». Зажечь свет благодарности в акции единения может любой желающий. Об акции рассказали в сообществе «Мы помним! Мы гордимся!» в соцсети «ВКонтакте».

В День Победы в 21:50 все жители Псковской области в знак памяти могут подойти к окнам, зажечь фонарики и поблагодарить тех, кто погиб, сражаясь за родину, отдать дань уважения ветеранам.

Вы можете держать в руках свечу, бытовой фонарик, фонарик телефона или другие светящиеся предметы.

В каких масштабных онлайн-акциях к 75-летию Победы можно принять участие, читайте здесь>>>.