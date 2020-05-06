В Псковской области пройдёт более 30 онлайн-акций ко Дню Победы

12:28, 06 мая 2020, ПАИ

В Псковской области запланировано более 30 федеральных и региональных акций ко Дню Победы в режиме онлайн, часть из них уже началась. Об этом сообщила Наталья Плявинская, начальник Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области, во время заседания регионального оргкомитета «Победа» 6 мая.

Администрация региона создала группу в соцсети «ВКонтакте» «Мы помним! Мы гордимся!» (https://vk.com/pobeda60rus), где публикуется актуальная информация обо всех мероприятих, к которым могут присоединиться жители Псковской области.



В каких масштабных онлайн-акциях к 75-летию Победы можно принять участие, читайте здесь>>>.