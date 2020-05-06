Борис Ёлкин: Почти на всех объектах ведутся дорожные работы

14:12, 06 мая 2020, ПАИ

Почти на всех объектах в Псковской области ведутся дорожные работы, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин в эфире ПАИ-live.

«Это касается псковской городской агломерации и региональных дорог, – отметил он. – Если где-то физически не приступили к срезке асфальта, то подготовительные работы уже начались. Но на большинстве объектов уже ведётся и срезка асфальтобетонного покрытия, и укладка нового – это мы можем видеть в Пскове. Первые слои видны на Рижском проспекте, а улицу Боровую и Черняховского фактически завершили, остались работы по обочинам и разметке».

Борис Ёлкин рассказал, что асфальтобетонные работы на небольших объектах планируется закончить к июню или середине июня, затем рабочие приступят к нанесению разметки. «А контракты у города достаточно короткие с точки зрения сроков реализации. В принципе, некоторые небольшие улицы к Дню города должны быть введены в эксплуатацию», – пояснил он.

По его словам, большинство государственных контрактов уже заключено. «После майских праздников планируется подписание еще четырёх контрактов по устройству искусственного электроосвещения, тоже входящих в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – сказал Борис Ёлкин.

«Подрядчики активно работают – это касается именно нацпроекта. В ближайшее время мы увидим еще больше результатов», – добавил он.