0
16:00
Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом чаще женщин
15:49
Участники онлайн-торговли: Дистанционные покупки после карантина станут постоянной практикой у псковичей
15:48
Псковская ГРЭС перешла на летний режим работы
15:32
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
15:04
ФОТОФАКТ: Псковичи готовятся ко Дню Победы
14:52
С 7 по 9 мая псковичи могут написать «Письмо Победы»
14:28
В Пскове составили первые протоколы за отсутствие у пассажиров масок в автобусах и такси
Еще новости
Общество

Мешает ли COVID-19 ремонту дорог, расскажет в эфире ПАИ-live Борис Ёлкин (ЗАПИСЬ ЭФИРА)

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин станет гостем ПАИ-live в среду, 6 мая, в 14:00.

Как сказывается эпидемия коронавируса на темпах заключения контрактов и на ремонте дорог и улиц? Есть ли экономия от уже разыгранных тендеров и куда она будет направлена? Как изменилась оценка качества работы городского общественного транспорта в Пскове за последние полтора месяца? Об этом ведущий ПАИ-live поговорит с Борисом Ёлкиным в 14 часов.

Трансляцию разговора смотрите на сайте Псковского агентства информации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом чаще женщин
06 мая 2020
Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом чаще женщин
Участники онлайн-торговли: Дистанционные покупки после карантина станут постоянной практикой у псковичей
06 мая 2020
Участники онлайн-торговли: Дистанционные покупки после карантина станут постоянной практикой у псковичей
Псковская ГРЭС перешла на летний режим работы
06 мая 2020
Псковская ГРЭС перешла на летний режим работы
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
06 мая 2020
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
ФОТОФАКТ: Псковичи готовятся ко Дню Победы
06 мая 2020
ФОТОФАКТ: Псковичи готовятся ко Дню Победы
С 7 по 9 мая псковичи могут написать «Письмо Победы»
06 мая 2020
С 7 по 9 мая псковичи могут написать «Письмо Победы»
В Пскове составили первые протоколы за отсутствие у пассажиров масок в автобусах и такси
06 мая 2020
В Пскове составили первые протоколы за отсутствие у пассажиров масок в автобусах и такси
Борис Ёлкин: Мы предписываем подрядчикам соблюдать все меры предосторожности
06 мая 2020
Борис Ёлкин: Мы предписываем подрядчикам соблюдать все меры предосторожности

Идет загрузка...