Мешает ли COVID-19 ремонту дорог, расскажет в эфире ПАИ-live Борис Ёлкин (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин станет гостем ПАИ-live в среду, 6 мая, в 14:00.
Как сказывается эпидемия коронавируса на темпах заключения контрактов и на ремонте дорог и улиц? Есть ли экономия от уже разыгранных тендеров и куда она будет направлена? Как изменилась оценка качества работы городского общественного транспорта в Пскове за последние полтора месяца? Об этом ведущий ПАИ-live поговорит с Борисом Ёлкиным в 14 часов.
Трансляцию разговора смотрите на сайте Псковского агентства информации.