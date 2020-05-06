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Общество

Более 70 млн рублей сэкономила Псковская область на торгах по дорожным работам

Фото Дарьи Хватковой

Более 70 млн рублей сэкономила Псковская область на торгах по дорожным работам, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин в эфире ПАИ-live.

По его словам, экономию направят на ремонт нескольких дорог. В частности, на дорогу Порхов – Дно. «Покрытие там оставляет желать лучшего», – пояснил Борис Ёлкин.

Также на сэкономленные средства отремонтируют дорогу Порхов - Успенье. «Почти два километра критического участка – его сделаем в этом году, продолжим делать и в следующем, постараемся включить в нацпроект», – добавил он.

Борис Ёлкин отметил, что платная дорога в Острове по направлению в Пыталово также вызывает много вопросов. «Два километра отвратительного состояния», – подчеркнул он.

Также сэкономленные деньги направят на улучшение освещённости аварийных участков дорог. «В прошлом году в Псковском районе много таких участков было сделано – и это даёт положительный эффект», – добавил Борис Ёлкин.  

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