Более 70 млн рублей сэкономила Псковская область на торгах по дорожным работам

14:20, 06 мая 2020, ПАИ

Более 70 млн рублей сэкономила Псковская область на торгах по дорожным работам, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин в эфире ПАИ-live.

По его словам, экономию направят на ремонт нескольких дорог. В частности, на дорогу Порхов – Дно. «Покрытие там оставляет желать лучшего», – пояснил Борис Ёлкин.

Также на сэкономленные средства отремонтируют дорогу Порхов - Успенье. «Почти два километра критического участка – его сделаем в этом году, продолжим делать и в следующем, постараемся включить в нацпроект», – добавил он.

Борис Ёлкин отметил, что платная дорога в Острове по направлению в Пыталово также вызывает много вопросов. «Два километра отвратительного состояния», – подчеркнул он.

Также сэкономленные деньги направят на улучшение освещённости аварийных участков дорог. «В прошлом году в Псковском районе много таких участков было сделано – и это даёт положительный эффект», – добавил Борис Ёлкин.