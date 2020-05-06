Жертвой коронавируса стал главный врач Троице-Сергиевой лавры игумен Тихон
В возрасте 65 лет умер от коронавируса главный врач Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков). Об этом сообщается на сайте монастыря.
«Смертоносное поветрие 2020 года не обошло стороной отца Тихона. Он был призван дать ответ пред Господом в день памяти великомученика Георгия Победоносца, 6 мая», - рассказали в лавре.
Как пишет ТАСС, игумен Тихон скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Более 20 лет отец Тихон исполнял послушание главного врача Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии, отдавая этому делу все свои силы.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) призывает прихожан Псковской митрополии переждать пандемию коронавируса и молиться дома, обезопасив себя и своих близких от опасной инфекции.