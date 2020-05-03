Митрополит Тихон попросил прощения у верующих псковичей

21:54, 03 мая 2020, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) извинился перед верующими псковичами за свое решение закрыть храмы для прихожан во время распространения коронавируса. Владыка обратился к пастве в эфире программы Владимира Легойды «Парсуна» на телеканале «Спас».

«Простите меня, что в этой ситуации единственным выходом ради людей, ради вас, ради Бога, ради церкви и ради сохранения паствы Христовой было объявить, что прихожан мы временно не допускаем. Я сам принял это решение, потому что глубоко уверен, что это абсолютно правильно», - подтвердил митрополит.

Однако это решение далось владыке не просто. «Но это и больно. Идешь по монастырю пустому. Пустой. Служишь в храме в Пскове. Огромный храм, а людей нет. Знаете, как больно?» - признался Тихон.

Жизнь в монастыре без прихожан позволила его обитателям по-другому посмотреть на обитель. «Это очень важно, очень интересно. Мы почувствовали некое иное, первобытное качество монастырей», - отметил владыка.

Ранее Тихон назвал решение закрыть храмы «совершенно нормальным», а также обратился к прихожанам Псковской митрополии, которые сегодня скорбят без посещения храмов. Также митрополит Псковский и Порховский Тихон объяснил, почему решение о запрете посещения храмов в регионе стало неизбежным.