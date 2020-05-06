Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

15:32, 06 мая 2020, ПАИ

Любимым фильмом о Великой Отечественной войне у жителей России является кинокартина Леонида Быкова о летчиках-истребителях «В бой идут одни “старики”» (1973). Проект «Кино Mail.ru» составил рейтинг любимых россиянами фильмов о войне. Как сообщили в пресс-службе проекта, в первую десятку топ-листа вошли исключительно советские фильмы.

Второе место заняла легендарная военная драма «Офицеры» (1971) с Василием Лановым в главной роли, третьим стал фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» (1972).

Далее любимые россиянами фильмы расположились в таком порядке: «Они сражались за Родину» (1975), «Судьба человека» (1959), «Летят журавли» (1957), «Баллада о солдате» (1959), «Горячий снег» (1972), «Живые и мёртвые» (1963), «На войне как на войне» (1968).

Аналитики отмечают, что рейтинги у мужской и женской аудиторий отличались. У женщин в топ-3 вошла драма о девушках-зенитчицах «А зори здесь тихие», у мужчин третью позицию занял другой фильм - «Они сражались за Родину».

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