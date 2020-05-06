0
16:00
Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом чаще женщин
15:49
Участники онлайн-торговли: Дистанционные покупки после карантина станут постоянной практикой у псковичей
15:48
Псковская ГРЭС перешла на летний режим работы
15:32
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
15:04
ФОТОФАКТ: Псковичи готовятся ко Дню Победы
14:52
С 7 по 9 мая псковичи могут написать «Письмо Победы»
14:28
В Пскове составили первые протоколы за отсутствие у пассажиров масок в автобусах и такси
Еще новости
Общество

С 7 мая в Пскове приступят к завершению отопительного сезона

С 7 мая в Пскове приступят к завершению отопительного сезона. Как сообщили Псковскому агентству информации на предприятии «Псковские тепловые сети», сотрудники готовы приступить к работе по отключению отопления.

«Сейчас мы находимся в ожидании постановления от городской администрации, пока в планах - начать уже завтра. За пару дней отключим весь город. Надеемся, управляющие компании сработают так же синхронно»,  -  отметили на предприятии.

Отопительный сезон 2019-2020 начался в Пскове 24 сентября, в Псковской области - 23 сентября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом чаще женщин
06 мая 2020
Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом чаще женщин
Участники онлайн-торговли: Дистанционные покупки после карантина станут постоянной практикой у псковичей
06 мая 2020
Участники онлайн-торговли: Дистанционные покупки после карантина станут постоянной практикой у псковичей
Псковская ГРЭС перешла на летний режим работы
06 мая 2020
Псковская ГРЭС перешла на летний режим работы
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
06 мая 2020
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
ФОТОФАКТ: Псковичи готовятся ко Дню Победы
06 мая 2020
ФОТОФАКТ: Псковичи готовятся ко Дню Победы
С 7 по 9 мая псковичи могут написать «Письмо Победы»
06 мая 2020
С 7 по 9 мая псковичи могут написать «Письмо Победы»
В Пскове составили первые протоколы за отсутствие у пассажиров масок в автобусах и такси
06 мая 2020
В Пскове составили первые протоколы за отсутствие у пассажиров масок в автобусах и такси
Борис Ёлкин: Мы предписываем подрядчикам соблюдать все меры предосторожности
06 мая 2020
Борис Ёлкин: Мы предписываем подрядчикам соблюдать все меры предосторожности

Идет загрузка...