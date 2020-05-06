С 7 мая в Пскове приступят к завершению отопительного сезона

15:41, 06 мая 2020, ПАИ

С 7 мая в Пскове приступят к завершению отопительного сезона. Как сообщили Псковскому агентству информации на предприятии «Псковские тепловые сети», сотрудники готовы приступить к работе по отключению отопления.

«Сейчас мы находимся в ожидании постановления от городской администрации, пока в планах - начать уже завтра. За пару дней отключим весь город. Надеемся, управляющие компании сработают так же синхронно», - отметили на предприятии.

Отопительный сезон 2019-2020 начался в Пскове 24 сентября, в Псковской области - 23 сентября.